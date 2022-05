De strijd gaat door: voormalige aanbidder sleept Ilse De Meulemeester 5 jaar na de feiten voor rechter wegens lasterlijke aangifte

Nog geen week na haar veroordeling in Antwerpen is ex-Miss België Ilse De Meulemeester ook voor de Brugse strafrechtbank verschenen. De Nederlandse frituurbaas Jacobus Perdaems beschuldigt haar van een lasterlijke aangifte ruim vijf jaar geleden bij de Knokse politie. Het openbaar ministerie zijn hier evenwel onvoldoende bewijzen voor.

Tussen Ilse De Meulemeester (50) en de steenrijke Nederlandse frituurbaas Jacobus Perdaems (65) woedt al jaren een verbeten strijd. Perdaems zou in 2012 een amoureuze relatie hebben gehad met de ex-Miss België en overlaadde haar in die periode naar eigen zeggen met cadeaus ter waarde van 2,8 miljoen euro. Na een half jaar verbrak De Meulemeester het contact en stelde ze dat er van een relatie nooit sprake was geweest.

Wat volgde was een regelrechte oorlog. Perdaems beschuldigde de ex-miss van afpersing en oplichting, terwijl zij hem betichtte van stalking. De correctionele rechtbank van Antwerpen gaf De Meulemeester gelijk in het stalking-dossier en veroordeelde haar voormalige aanbidder in oktober 2021 tot twee jaar celstraf met uitstel. Diezelfde rechtbank bevond de voormalige schoonheidskoningin zes dagen geleden op haar beurt schuldig aan schriftvervalsing maar legde haar geen straf op. Voor oplichting en afpersing van Perdaems werd ze vrijgesproken.

Voor de deur

Maar één van de klachten van De Meulemeester tegen Perdaems bleek ongegrond. Volgens de ex-miss zou Perdaems in de nacht van 6 op 7 december 2016 hebben aangebeld aan haar woning in Knokke. De Meulemeester meende de Nederlander te hebben herkend op het schermpje van de parlofoon en deed enkele dagen later aangifte bij de Knokse politie wegens belaging. Maar Perdaems ontkende met klem dat hij het was die voor de deur stond en stelde dat hij op dat moment in Spanje vertoefde. De raadkamer zag eveneens onvoldoende bewijs en stelde hem buiten vervolging voor dat feit.

Ruim vijf jaar later slaat Perdaems nu terug met een dagvaardig wegens lasterlijke aangifte. De man eist als burgerlijke partij een euro voorlopige schadevergoeding van de ex-miss. “Hoewel ze wist dat het haar broer was die die nacht voor de deur had gestaan, zette ze toch door met die valse klacht”, stelde Louis De Groote, de advocaat van Perdaems.

Kwaad opzet?

Maar volgens de procureur staat het niet vast dat De Meulemeester met kwaad opzet handelde toen ze op 13 december 2016 naar de politie stapte. “De enige vraag is of zij wist dat het niet Perdaems was die voor haar deur stond, maar haar broer”, stelde procureur Peter Vercauteren. “Ik zie daar geen bewijs voor.”

De advocaat van Ilse De Meulemeester sloot zich uiteraard aan bij Vercauteren en verwees naar een verhoor waarin haar broer ten stelligste ontkent die nacht voor haar deur te hebben gestaan. “Dit was slechts één aangifte in een lange reeks van gegronde klachten wegens stalking”, stelde hij. “En die hebben wél tot een veroordeling geleid.”

Perdaems tekende intussen beroep aan tegen zijn veroordeling wegens stalking. In het Brugse dossier volgt de uitspraak op 1 juni.