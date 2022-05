Finland wenst bij kandidatuur zo snel mogelijk lid te worden van NAVO

Finland hoopt op een “zo snel mogelijke” ratificatie door alle 30 NAVO-landen, als het alleen of samen met Zweden een aanvraag indient om lid te worden van de Atlantische alliantie, zo zei premier Sanna Marin woensdag na een minitop tussen de Scandinavische landen en India in Kopenhagen.

Helsinki voert ook gesprekken met de belangrijkste landen van het bondgenootschap om garanties te krijgen voor bescherming tijdens de lidmaatschapsperiode, die enkele maanden zou kunnen duren, zo voegde ze eraan toe. Ze noemde de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

“Indien Finland en Zweden kandidaat zijn, zou het er vooral om gaan het ratificatieproces zo kort mogelijk te houden”, verklaarde Marin. “Dat zou de beste veiligheidsgarantie zijn die we kunnen hebben. Maar natuurlijk praten we specifiek met de grotere NAVO-landen, over veiligheidsgaranties en veiligheidsproblemen die we zouden kunnen hebben tijdens de interim-periode”, zo zei de sociaal-democratische leider.

De Scandinavische landen die al lid zijn van de NAVO, hebben aangegeven dat ze de kandidatuur van Finland en Zweden ten volle zullen steunen. Noorwegen, Denemarken en IJsland zijn al jarenlang lid van de alliantie. “Dit is uw beslissing en uw beslissing alleen. Maar wees gerust: als u besluit toe te treden, heeft u de volledige steun van Denemarken”, zei de Deense premier Mette Frederiksen.

“Wij zullen alles in het werk stellen om een snel en soepel proces te waarborgen”, verzekerde de Noorse premier Jonas Gahr Store, waarna hij opmerkte dat “niemand deze landen moet dwingen of hun enig recht mag ontzeggen”.

Er is overigens unanimiteit om Finland en Zweden in de NAVO op te nemen, aldus de militaire alliantie, maar het ratificatieproces vereist groen licht van de parlementen van alle 30 landen.

Alleen NAVO-leden genieten formeel de bescherming van artikel 5, de veiligheidsparaplu van het militaire bondgenootschap dat door de VS in het leven werd geroepen aan het begin van de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie.

De Finse president Sauli Niinstö zal op 12 mei zijn persoonlijke standpunt bekendmaken over een Fins verzoek om toetreding tot de NAVO, maar er is sterke publieke en parlementaire steun.

Van Zweedse zijde wordt momenteel in Stockholm overleg gepleegd met de lidstaten. De minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde heeft dinsdag de Verenigde Staten bezocht en zit momenteel in Canada.