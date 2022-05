OVERZICHT. Deze vier duo’s zijn kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen als voorzitter Groen

In totaal zullen vier duo’s strijden om Meyrem Almaci op te volgen aan het hoofd van Groen, zo meldt de partij woensdag zelf in een persbericht. Een overzichtje van de kandidaat-voorzitters, die opmerkelijk genoeg allemaal lijken te gaan voor een covoorzitterschap.

1. Juan Benjumea-Moreno en Elisabeth Meuleman

Benjumea-Moreno woont in Kuregem en is Brussels parlementslid. Meuleman is afkomstig uit Oudenaarde, is al sinds 2009 Vlaams parlementslid en voormalig fractieleider. “Wij willen de partij doen groeien van onderuit. Centraal bij ons staan de groene plekken van hoop. Waar Groen bestuurt of weegt op het beleid, zien we verandering: leefbare en aangename wijken, ambitieus sociaal beleid, een sociaal klimaatbeleid. Wij willen die kracht van onderuit tot in de Wetstraat krijgen.”

© groen

2. Jenna Boeve en Jad Zeitouni

Boeve en Zeitouni zijn allebei actief binnen Jong Groen. Bouve, wonend in Gent, is eveneens adviseur op het kabinet van Elke Van Den Brandt. Brusselaar Zeitouni werkt op het kabinet van vicepremier Petra De Sutter. “Groen moet een eigen discours, koers en manier aan politiek ontwikkelen en cultiveren en zich niet zoals de andere partijen gedragen of praten. Groen moet tonen dat wat ze zegt, ze ook kan doen. We moeten mensen overtuigen dat onze politiek werkt dat Groen anders is en ook anders aan politiek doet. Daar zit de groei.”

© groen

3. Renaat Van Rompaey en Djalikhatou Barry

Zij stelden zich niet voor aan de pers, maar willen hun campagne “gebruiken om in dialoog te gaan met de Groen-leden”.

4. Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji

Vaneeckhout is afkomstig uit Anzegem, was ondervoorzitter van Groen en is Vlaams parlementslid. Naji in covoorzitter van Groen Molenbeek en is adviseur op het kabinet van Brussels minister Elke Van Den Brandt. “We willen terug complexloos onze eigen sterktes uitstralen, trouw aan ons authentieke engagement. We moeten die kracht ook intern, lokaal en nationaal terug bovenhalen. Met politieke actie en een frisse wind.”