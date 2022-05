Beleggers klagen Netflix aan wegens misleidende informatie over abonnees

Netflix heeft misleidende verklaringen over het aantal abonnees afgelegd, voor het een afname in het aantal betalende gebruikers meldde. Dat vinden beleggers die de beursgenoteerde streamingdienst voor de rechter in de Amerikaanse staat Californië slepen.

In januari zei Netflix bij de toelichting van zijn resultaten over het vierde kwartaal van 2021 dat het bedrijf het aantal nieuwe abonnees licht had overschat. In die drie maanden waren er maar 8,3 miljoen in plaats van de verwachte 8,5 miljoen bijgekomen. De streamingdienst voorspelde toen fors minder nieuwe betalende gebruikers in het eerste kwartaal van dit jaar, maar rekende er wel op nog 2,5 miljoen nieuwe klanten te kunnen binnenrijven.

Uiteindelijk maakte Netflix in april bekend dat het netto 200.000 abonnees was verloren tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Het verwees daarvoor naar de zowat 100 miljoen accounts die worden gedeeld, de grote concurrentie van andere streamingdiensten en ook het opschorten van de activiteiten in Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne (waardoor 700.000 betalende gebruikers wegvielen). De volgende handelsdag kelderde Netflix op de beurs met meer dan 35 procent.

Beleggers in de VS willen nu een groepsvordering starten tegen Netflix omdat ze vinden dat het platform hen in het eerste kwartaal misleid heeft met betrekking tot het aantal abonnees. Ze dienden daarvoor documenten in bij de districtsrechtbank in Noord-Californië.