Twee jaar na hun strijd tegen de kilo’s: hoe staan burgemeesters er nu voor? “Een summerbody zal ik nooit krijgen”

Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bijna zeven op de tien Belgische volwassen mannen overgewicht. Vlak voor corona vonden drie burgemeesters ook dat er wel een kilootje afkon. Daarom namen ze het tegen elkaar op in een ‘afvalrace’. Het doel? Zo veel mogelijk vermageren. Maar waar staan Bart Tommelein (Oostende), Bert Maertens (Izegem) en Ward Vergote (Moorslede) meer dan twee jaar later? “De tweede coronagolf heeft me genekt.”