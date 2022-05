Ferrero vraagt nieuwe productietoelating na salmonellaschandaal

Het FAVV heeft nu dertig dagen om te reageren op de aanvraag. “Onze experten zullen volgende week ter plaatse gaan in Aarlen om de documenten en maatregelen in het heropstartplan van Ferrero in detail te bestuderen”, aldus woordvoerster Hélène Bonte. In het meest gunstige scenario kan dan een voorwaardelijke en voorlopige vergunning voor productie voor drie maanden worden toegekend. Het gaat dus niet om een vergunning om producten in de handel te brengen, benadrukt het FAVV nog.

In de fabriek zijn deze week de schoonmaakwerken begonnen met het oog op een heropstart. Twee derde van de vaste personeelsleden worden teruggeroepen en zullen samenwerken met ongeveer 200 gespecialiseerde externe partners. De directie bevestigde maandag ook dat de lonen zeker zullen doorbetaald worden tot eind mei.