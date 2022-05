West Ham-fans aangevallen in Frankfurt voor Europa League-duel

Dat bleek maar weer uit een aanvaring tussen fans van Frankfurt en West Ham, die een dag voor de wedstrijd al talrijk in de Duitse stad aanwezig zijn. Een deel van de Britse fans zou tijdens de nacht van dinsdag op woensdag zijn aangevallen, aldus een woordvoerder van de Duitse politie.

De politie deelde mee dat een vijftien- tot twintigtal gemaskerde mannen in twee minibussen halt hielden voor een bar waar fans van West Ham aan het drinken waren. Vervolgens zouden ze de Britse fans fysiek hebben aangevallen. Een persoon werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen waren de aanvallers gekleed in de clubkleuren van Frankfurt. Voorlopig werd nog niemand aangehouden.

Het is niet de eerste aanvaring tussen fans van de twee voetbalteams. Dinsdag werden overdag nog twee Britse supporters aangevallen in de wijk Sachsenhausen. De aanvallers werden later geïdentificeerd als Frankfurt-fans en werden gearresteerd.

Het geweld beperkt zich niet tot supporters. Zo werden op de avond van de heenmatch in Londen twee Duitse journalisten, Tim Brockmeier en Philipp Hofmeister, nabij het stadion aangevallen door supporters van West Ham.