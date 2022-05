De Lijn verwijdert “wansmakelijke” reclamecampagne van bussen

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een controversiële reclamecampagne rond geneesmiddelenonderzoek van de achterkant van haar bussen verwijderd. Verschillende mensen hadden geklaagd over de “wansmakelijke” advertentie. “Kwetsbare mensen die zwarte sneeuw zien door de dure energie worden opgeroepen hun gezondheid op het spel te zetten”, aldus een van de klagers.

‘Verlicht je energiefactuur, doe mee aan geneesmiddelenonderzoek’, was de slogan van een publiciteitscampagne van het onderzoekscentrum SGS. Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) beklemtoonde na kritische vragen in het Vlaams Parlement dat De Lijn na de klachten de affiches onmiddellijk verwijderde. Of De Lijn de affiche niet zelf had moeten weren? “De reclame was niet in strijd met de wet noch met de deontologische code van De Lijn.” Ook de Jury voor Eerlijke Reclamepraktijken (JEP) nam overigens aanstoot aan de affiche, die “onrechtmatig inspeelt op de precaire financiële situatie waarin mensen door de energiecrisis kunnen verkeren.” (wer)