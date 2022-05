Na acht uur praten, moest fotograaf kiezen hoe hij wilde sterven: “Nog foto van zijn vader bij hem gezet. Toen heb ik hem in zijn hart gestoken”

Nadat ze acht uur lang over zijn nakende dood hadden zitten praten, besloot Alexander Dean (29) dat het genoeg geweest was. In zijn verklaringen aan de politie legt hij uitgebreid uit dat Jeroen Verstraete (39) van hem nog een laatste wens mocht doen, door te kiezen hoe hij vermoord wilde worden. “Hij wou dat het leek als een afrekening tussen motorclubs. Ik heb hem nog twee flessen laten uitdrinken, naar het toilet laten gaan, zijn sigaartjes laten roken en een foto van zijn vader bij hem gezet. En toen heb ik hem in zijn hart gestoken.”