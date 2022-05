LIVE. Amber Heard voor het eerst zelf aan het woord tijdens proces tegen ex Johnny Depp

LEES OOK. Drie weken lang werd ze zwart gemaakt, nu is het aan Amber Heard zelf: kan ze het tij van de rechtszaak keren tegen ex Johnny Depp (+)

Waarover gaat het proces?

De Amerikaanse acteur Johnny Depp (58) en de 22 jaar jongere actrice Amber Heard traden in 2015 in het huwelijksbootje, maar twee jaar later kwam het al tot een (v)echtscheiding waarbij beide partijen elkaar beschuldigden van fysiek geweld. In 2018 schreef Heard een opiniestuk over huiselijk geweld voor The Washington Post, en hoewel zijn naam er niet expliciet in vermeld werd, bracht het stuk volgens Depp zijn carrière toch “ernstige schade” toe. Daarom eist hij nu 50 miljoen dollar van zijn ex. Zij heeft een tegenvordering van 100 miljoen dollar ingediend, eveneens wegens laster.

Twee jaar geleden stond het ex-koppel ook al eens tegenover elkaar in de rechtszaal. Toen had Depp The Sun voor de rechter gesleept, nadat de tabloid hem een “wife beater” had genoemd. Depp verloor de zaak, omdat er volgens de rechter “voldoende bewijs” was van mishandeling en er van smaad dus geen sprake was.

Wat zegt Amber Heard?

In het begin van haar verklaring vertelt de actrice over haar jeugd in Texas, in een klein stadje “waar nog niemand van gehoord heeft”. Ze hielp er haar vader onder meer paarden temmen. “Iets waarbij je geen angst mag tonen, niet snel geïntimideerd mag zijn en stoer moet zijn.” Heard vertelt er nog bij dat ze “zo veel mogelijk jobs deed” en haar best deed om zo snel mogelijk af te studeren “om Texas te kunnen verlaten en iets van haar leven te kunnen maken.”

Daarna gaat het over haar acteercarrière, die begon met “kleine rolletjes in grote films zoals Zombieland”. In 2008 deed ze auditie voor ‘The rum diary’, de film waar ze Johnny Depp leerde kennen. “Tijdens onze eerste ontmoeting praatten we over boeken, muziek en poëzie. We hielden van dezelfde, soms wel obscure zaken. Hoewel hij veel ouder was dan mij, klikte het meteen.” Nadien kreeg ze nog een telefoontje van Depp, die haar persoonlijk vertelde dat ze de rol kreeg. “Je bent de droom, kid.”

Volgens Heard hadden de twee eigenlijk niet zo veel contact op de set. “Tot we een kusscène deden. Het voelde niet als een scène, het voelde echt. De grenzen vervaagden. En ja, hij gebruikte zijn tong.”

Nog tijdens het filmen van ‘The rum diary’ wilde ze Depp, die in zijn trailer zat, een fles wijn overhandigen. “En toen tilde hij met zijn laars de achterkant van mijn badjas op, ik giechelde - ik wist niet wat ik moest denken. Vervolgens drukte hij me neer op het bed en zei hij yum. Het was een vriendschappelijke flirt (beiden hadden toen nog een andere relatie, red.). Maar ik voelde iets en Johnny duidelijk ook.” Later zou Depp haar nog meermaals opbellen en “meerdere cadeaus zoals een prachtige jurk, dure boeken en gitaren” opsturen.

“Tot de dood”

Tijdens een perstour in Los Angeles, ongeveer twee jaar na de opnames, werd ze door Depp uitgenodigd op zijn kamer om iets te drinken met hem en de regisseur van de film. “Maar Bruce (Robinson, de regisseur, red.) was er niet. Ik ben gebleven en we hebben gepraat. We dronken wijn, we hadden opnieuw een klik. Als ik wou vertrekken, nam hij me vast en kuste hij me. En ik kuste hem terug. We werden verliefd. Het was een prachtige, maar vreemde tijd.” Hoewel hun relatie aanvankelijk nog niet publiek mocht worden (omdat de breuk tussen Depp en Vanessa Paradis nog niet bekend was), was het toch een mooie tijd, volgens de actrice. “Ik had het gevoel dat hij me kende en me zag zoals nog nooit iemand me gezien had. Ik voelde me de mooiste persoon ter wereld. Het was intens. Een droom. Absolute magie.” In de periodes erna zou Depp volgens haar echter soms “verdwijnen” en waren er momenten dat ze hem niet kon bereiken.

Volgens Heard kreeg ze in 2012 “enkele dolken” cadeau van Depp. “Hij hield van messen en zwaarden, hij pronkte met zijn collectie. Op een van de dolken die hij me gaf, stond de tekst: tot de dood.” Ook later zou hij haar nog overladen met geschenken en wist hij ook haar familie in te palmen. “Ik denk dat mijn vader ook met hem getrouwd zou zijn als hij kon.”

Agressief

Maar de “verdwijnmomenten” keerden terug en Depp begon toen ook te drinken volgens Heard. “En hij begon anders tegen me te praten, ook over mijn kledingkeuze. Is dat echt wat je gaat dragen? Zo zal de wereld je herinneren. Als niets meer dan dat. Hij werd ook agressiever. Gooide ons appartement overhoop, gooide glas naar me. Het raakte me niet, maar dat kon wel. Hij noemde me een hoer… De interessante, lieve, knappe man die ik leerde kennen werd een ding dat ik niet meer herkende, waar ik bang van was.”

“Hij sloeg me opnieuw. Hard”

Daarna vertelde Amber Heard over de eerste keer waarop hij haar sloeg. “Ik ga het nooit vergeten. Het veranderde m’n leven”, zei ze. “We zaten gewoon in de zetel, we waren aan het praten. Geen discussie, gewoon een normaal gesprek. Hij was aan het drinken en - iets wat ik toen niet realiseerde - ook cocaïne aan het gebruiken. Omdat ik het niet zelf kon lezen, vroeg ik wat er stond in de tattoo op zijn arm. Hij zei wino(dronkaard, red.). Ik lachte, omdat ik dacht dat het een grap was. Maar hij sloeg me in mijn gezicht. Ik lachte opnieuw, omdat ik niet wist wat ik anders moest doen. Dit moest een grap zijn. Ik dacht dat hij ook zou beginnen te lachen, maar hij sloeg me opnieuw. Toen werd het me duidelijk dat het geen grap was. Ik was nog nooit geslagen, en nu wel, door de man van wie ik hield. En ik wist niet waarom. Ik staarde gewoon. Ik zei niet, reageerde niet, bewoog niet, verdedigde me niet. Ik staarde gewoon. En hij sloeg me opnieuw. Hard. Ik verloor mijn evenwicht en plots realiseerde ik het me: het ergste wat me kon overkomen, was net gebeurd. Hij had me geslagen. Ik wilde niet dat dat de realiteit was. Met de man van wie ik hield. Hij kon me toch niet slaan? Ik wist dat ik hem moest verlaten en dat brak mijn hart, want hij was het beste wat me ooit was overkomen.”

Een paar dagen later zocht Depp opnieuw contact met haar. Om zich te excuseren. “Hij vertelde me dat hij nog liever zijn hand zou afkappen, dan me opnieuw te slaan. Ik wilde hem geloven en ik koos voor onze relatie. Ik geloofde hem.”

Niet veel later zou het echter opnieuw fout gaan. “Hij begon opnieuw te drinken, was heel vaak heel dronken en beschuldigde me van allerlei zaken zoals ontrouw. Hij duwde me, en nog eens, en toen ik weer rechtstond, sloeg hij me opnieuw in mijn gezicht. En ik zei: Johnny, je hebt me geslagen.” Ook later zou hij haar nog meermaals slaan, getuigt de actrice die zegt dat er een duidelijke link was tussen het drinken van Depp en zijn agressief gedrag. (mtm)