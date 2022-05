Spelersbus van Real Madrid door massa supporters aangemoedigd voor Champions League-kraker tegen Manchester City

Nadat Liverpool zich als eerste wist te plaatsen voor de finale ten koste van Villarreal, zijn in de Champions League (en ver daarbuiten) alle ogen gericht op Bernabeu, voor de clash tussen Real Madrid en Manchester City. De fans in Madrid zorgden alvast voor een eerste kippenvelmoment bij de aankomst van de spelersbus.

Na een spektakelstuk van hoogstaand niveau eindigde de heenwedstrijd vorige week op 4-3 in het voordeel van de Engelsen, na onder meer een doelpunt en een assist van wie anders dan Kevin De Bruyne. De bal ligt dus in het kamp van CL-topschutter Karim Benzema, Thibaut Courtois en hun Madrileense ploegmaats. Zijn hebben al minstens één doelpunt nodig om verlengingen af te dwingen. Real zit evenwel op een wolk, na de zaterdag veroverde 35e landstitel in de clubgeschiedenis. In de Premier League is het voor City nog elk weekend bikkelen, met Liverpool op een zucht van de leidersplaats.

KDB heeft goede herinneringen aan het Bernabeustadion. Iets meer dan twee jaar geleden leverde hij er immers een van zijn beste wedstrijden ooit in het City-shirt af. Het was eind februari 2020 en onder een regie van aanvoerder De Bruyne kwam City met 1-2 winnen in de Spaanse hoofdstad, in de heenwedstrijd van de achtste finales. Isco had op het uur de score geopend voor de thuisploeg, maar in vijf dolle minuten rekende KDB even later eigenhandig af met de Koninklijke. Eerst door Gabriel Jesus op een presenteerblaadje de gelijkmaker aan te bieden en vervolgens door van op de stip de 1-2 voorbij Thibaut Courtois te trappen.

Enkele weken later ging het Europese voetbal vanwege de uitbraak van de coronapandemie maandenlang op slot. Pas in augustus werd de terugwedstrijd gespeeld, die de Engelsen eveneens met 2-1 zouden winnen, vooraleer er in de kwartfinales verrassend uit te gaan tegen Olympique Lyon. Een jaar later werd de finale bereikt, maar daarin trok Chelsea met 0-1 aan het langste eind, nadat De Bruyne geblesseerd was uitgevallen.