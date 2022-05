Hoe koningin Mathilde een charmeoffensief voert met haar kleerkast (en dat mag wat kosten)

Aan de zijde van koning Filip verscheen koningin Mathilde gisteren, op de derde en laatste dag van het staatsbezoek, in een nieuwe witroze outfit met bloemenprint. De mantel (verkoopprijs: 1.545 euro) met bijhorende pantalon (995 euro) vond ze bij de Griekse designer Costarellos. Die leverde ook haar galajurk (2.715 euro) voor het staatsbanket van maandag op het presidentieel paleis.

Het is voor het eerst dat Mathilde hem draagt, en in Athene was dat alleszins de ideale gelegenheid. Ze komt zo in een rijtje van grote namen die de weg naar Costarellos hebben gevonden. De Nederlandse koningin Máxima en Ivanka Trump – dochter van – zijn al langer klant bij hem. En Carrie Symonds gaf de Britse premier Boris Johnson haar jawoord in een Costarallos-bruidsjurk. Die witte creatie kostte 3.400 euro, maar mevrouw Johnson huurde hem voor 50 euro. Costarellos, zoon van een kleermaker en naaister, heeft Athene als thuisbasis.

Respect tonen

Door een Griekse ontwerper te dragen, probeerde Mathilde het gastland te charmeren. Het is een vorm van diplomatic dressing. “Zo toon je aan de hand van je kleding en/of accessoires respect voor je gastheer of -vrouw, of dat nu een echte persoon is of een land”, zegt Jelka Van Duyse van de website Modekoningin Mathilde. “Ze deed tijdens dit staatsbezoek ook op een andere manier aan diplomatic dressing. Door een jurk te dragen in de kleuren wit en blauw, bracht ze ode aan de Griekse vlag”, zegt de expert in de koninklijke garderobe. “Is ze in Frankrijk, dan kiest ze Christian Dior. En in Nederland, Jordanië en India droeg ze ook al lokale ontwerpers. In Canada had ze dan weer een broche opgespeld in de vorm van een esdoornblad, het nationaal symbool van het land.”

In het spoor van koningin Mathilde zijn er nog enkele royals die experts in diplomatic dressing zijn. “Kate Middleton draagt vrijwel elk buitenlands bezoek lokale kledingstukken, bijvoorbeeld verschillende traditionele kurta’s in Pakistan. De Nederlandse koningin Máxima stemt de kleuren van haar kleding af op de activiteit. En de Spaanse koningin Letizia droeg onlangs een typisch kledingstuk uit Oekraïne om haar steun met dat land te betuigen.”