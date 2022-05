Amerikaanse centrale bank bevestigt sterkste rentestijging sinds 2000

De Federal Reserve (Fed), het stelsel van Amerikaanse centrale banken, verhoogt zoals verwacht het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten in één klap met 50 basispunten. Dat heeft de Fed woensdag aangekondigd na zijn maandelijkse rentevergadering. Zo’n forse stijging was geleden van 2000.

De nieuwe renteverhoging - in maart kwam er al 25 basispunten bij, goed voor de eerste rentestijging sinds 2018 - moet helpen om de torenhoge inflatie te bestrijden. Die bedroeg in maart liefst 8,5 procent op jaarbasis, de sterkste stijging van de consumptieprijzen in veertig jaar. Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder en zou de vraag dalen. Maar tegelijk dreigt een hogere rente ook de economische groei te vertragen, en mogelijk zelfs tot een recessie te leiden.

Het belangrijkste rentetarief komt nu op 0,75 tot 1 procent te staan. Er zullen de komende maanden nog meer renteverhogingen volgen in de VS. Een aantal analisten gaan zelfs uit van een verdere stijging met liefst 75 basispunten in juni. Zo’n stap is geleden van 1994.

Het is al van het jaar 2000 geleden - toen de Amerikaanse economie door de dotcomhype dreigde te oververhitten- dat de Federal Reserve de rente zo drastisch in een keer verhoogde. Toen werd de rente ook met 50 basispunten in een keer verhoogt. Normaal werkt de Fed in stapjes van 25 basispunten of 0,25 procentpunt.

Afbouw obligaties

De Fed kondigde woensdag ook aan dat in juni begonnen zal worden met de afbouw van de obligatieportefeuille. Die afbouw zal beginnen aan een ritme van 47,5 miljard dollar per maand, om na drie maanden te versnellen naar 95 miljard dollar.

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken zei nog dat de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China de inflatie omhoog kunnen duwen en de logistieke problemen kunnen verergeren.

Markten reageren opgelucht

De financiële markten, die al wekenlang onder druk staan van oplopende rentes, reageren eerder opgelucht. Vandaag was plots het gerucht dat de Federal Reserve de rente met 75 en niet 50 basispunten zou optrekken, en niet met de verwachte 50. In dat geval zouden markten sterk negatief gereageerd hebben.(sdc)