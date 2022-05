China laat niks aan het toeval over in strijd tegen corona: zelfs de boodschappen worden ontsmet

Onze winkelkarretjes werden ontsmet en we kregen het advies om groenten en fruit uit de winkel goed te wassen. Zo klonk het in België in het begin van de coronacrisis. Maar in China – waar Covid-19 momenteel weer veel slacht­offers maakt – laat men niets meer aan het toeval over.

De winkelkarren én meteen alle boodschappen worden er onderworpen aan een grondige reiniging. Aan warenhuizen of op markten, zoals hier op de foto in Shanghai, staan een soort van desinfecterende tenten waarin boodschappen worden geplaatst en ontsmet. Het gebruikte product geeft geen geur of smaak af, zo garanderen de autoriteiten.

Shanghai is al sinds 28 maart in lockdown na een nieuwe uitbraak van corona. Ook in andere Chinese steden worden de maatregelen verstrengd.(tg)