Ex-vriendinnen getuigen op moordproces hoe oud-lijfwacht van koning ontspoorde: “Mijn dochter schreef: ‘Ik ben bang van papa’”

Peter Willems is twee Peters. Tot een jaar of tien geleden: Peter de Stabiele. Daarna: Peter de Ontspoorde. Dat was de Peter van drank en Diazepam. Van frustratie, faillissement en familiegeweld, die zijn climax twee jaar geleden kende, toen hij Erik Van Puymbrouck wurgde. Die een rist vrouwen aantrok en weer wegjoeg. “Hij greep mijn keel en duwde me tegen de muur. Toen ben ik weggelopen.”