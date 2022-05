Anderlecht dreigt Josh Cullen te verliezen

Voetbalt Josh Cullen (26) volgend seizoen nog bij Anderlecht? De middenvelder is een vaste waarde bij RSCA, maar zijn contract loopt af in 2023. Als paars-wit hem over een jaar niet transfervrij wil zien vertrekken, moet de Ier bijtekenen. Alleen is Cullen ambitieus. Hij is international en zag zijn marktwaarde groeien. Anderlecht haalde hem in 2020 voor een half miljoen euro weg bij West Ham, nu is hij volgens Transfermarkt.be 5 miljoen waard.

Cullen droomt van een grotere competitie en RSCA zal een goed bod zeker bestuderen. Of ze in dat geval een vervanger halen, is afwachten. Met Majeed Ashimeru, Kristoffer Olsson en de jonkies Marco Kana en Kristian Arnstad heeft het wel wat alternatieven. (jug)