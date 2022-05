Feyenoord-fan zamelt meer dan 50.000 euro in voor transfer Cyriel Dessers, maar... wordt dan met dood bedreigd: “Echt bizar”

Cyriel Dessers is hot in Holland. De 27-jarige Belg maakt het ene belangrijke doelpunt na het andere voor Feyenoord, maar is nog steeds eigendom van RC Genk. Om de aankoopoptie te kunnen lichten hebben de Rotterdammers vier miljoen euro nodig. Een supporter besliste na de match tegen Marseille een crowdfunding op te starten en haalde in een mum van tijd 51.000 euro op, maar moest ook bijzonder felle reacties slikken.