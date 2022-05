Opgehoopte frustratie ontploft in de stadions: dubbel zoveel pv’s voor voetbalgeweld als voor coronacrisis

In de tweede helft van 2021 werden 640 processen-verbaal opgesteld na geweld in het Belgisch voetbal. Dat zijn er liefst vijftig procent meer dan in de tweede helft van 2019 (429), de laatste normale seizoenshelft vóór de coronacrisis losbarstte. “Er is een soort hooliganisme 2.0 ontstaan”, zegt sportsocioloog Jeroen Scheerder.

In het tweede deel van 2021, de eerste helft van het voetbalseizoen 2021-2022, noteerde de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken liefst 640 geverbaliseerde incidenten. Dat zijn er logischerwijs een pak meer dan in de eerste jaarhelft van 2021 (144), toen er door de coronacrisis voor een beperkt publiek werd gevoetbald. Maar vergeleken met het tweede deel van 2019 (429), de laatste normale seizoenshelft voor er coronarestricties werden opgelegd, is een stijging zichtbaar van zo’n vijftig procent.

En het stopt niet: gedurende de eerste vier maanden van 2022 heeft de Voetbalcel al 512 processen-verbaal ontvangen en dit aantal zal nog oplopen gezien het feit dat er nog een behoorlijk aantal pv’s onderweg zijn voor feiten die hebben plaatsgevonden in april en dat er nog kunnen volgen voor de wedstrijden die nog op het programma staan.

Deze stijging wil echter niet zeggen dat er veel meer incidenten plaatsvonden dan twee jaar geleden. Wel waren er in de tweede helft van 2021 een aantal groepsincidenten waarvoor een groot aantal pv’s werd uitgeschreven. Zo werden er na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tussen Antwerp FC en Eintracht Frankfurt in de Europa League liefst 140 pv’s opgesteld.

“Mensen denken dat ze zich in een stadion alles kunnen permitteren”

Volgens Jeroen Scheerder, hoogleraar sportsociologie aan de KU Leuven, is de coronacrisis niet de hoofdreden voor de toename van het aantal groepsincidenten in ons voetbal. “De coronapandemie heeft hoogstens een versnellend en versterkend effect gehad op wat er voordien al zat te broeden. We zijn de voorbije jaren van de ene crisis naar de andere gegaan. Een migratiecrisis, de regeringsvorming, een gezondheidscrisis en nu een energiecrisis. Al die crisissen hebben een polariserend effect op onze samenleving. En wat we nu zien, is dat de frustraties van de mensen geprojecteerd worden in het stadion. Daar is het plots oké om iemand het ziekenhuis in te slaan of een vuurpijl in het vak van de tegenstander te gooien.”

“Het lijkt wel alsof de mensen denken dat ze het zich binnen zo’n voetbalstadion kunnen permitteren zich anders voor te doen dan in hun dagelijkse leven. Tussen dat publiek zitten er vandaag evengoed brave huisvaders én -moeders, die zich laten meeslepen en van het niet-toelaatbare de norm maken.”

Scheerder trekt de vergelijking met het hooliganisme van de jaren tachtig en negentig. “Toen was er nog een aanleiding op het veld nodig – bijvoorbeeld een vechtpartij – vooraleer supporters geweld begonnen te gebruiken in het stadion. Wat we nu zien, is dat supporters soms zelfs zonder sportieve aanleiding het veld bestormen. Op dat vlak kunnen we vandaag spreken van een soort hooliganisme 2.0. Ik hou mijn hart vast als we niet snel strenger gaan optreden.”