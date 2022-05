Blind gekocht’-makelaar Béa over wantoestanden in haar sector: “Hoe doen die dat in godsnaam?”

Vastgoedmakelaar Béa Vandendael, die huizen koopt in het VTM-programma Blind Gekocht, zegt dat ze schrikt van de cijfers. “Hoe doen die dat in godsnaam, vraag ik me af als ik zoiets lees.”

“Het is jammer, maar het beroep van vastgoedmakelaar wordt nog altijd een beetje beschouwd als een beroep met een zeker cowboygehalte. Makelaars zijn cowboys, ze komen aan met hun dikke auto en scheppen poen: dat is het beeld. Ik doe dit al 15 jaar en het doet me altijd hartzeer. Als je dan zoiets leest, over sancties en zelfs nepmakelaars, dan vraag ik me af: hoe doen die dat in godsnaam?”

Met echt malafide makelaars kwam Vandendael zelf nog niet in contact – “dat mensen zich niet aan de basisregels houden, terwijl dat zo’n kleine moeite is: ik ben daar beschaamd over”, zegt ze. “Het is heel jammer dat we tegen zo’n reputatie moeten opboksen.”

Door haar rol als koper in Blind Gekocht komt ze wel veel collega’s tegen wanneer ze een huis bezoekt. “Soms denk ik: zo jammer dat die het vertrouwen heeft gekregen van de verkoper, want zo zou ik het zelf nooit doen. Makelaar zijn, is meer dan zomaar de deur opendoen en zeggen van doe maar uw toer. Misschien is het omdat ze me als makelaar kennen, maar dat nonchalante, dat gebrek aan info, dat afwezige? Deze job is een passie, maar blijkbaar ervaart niet iedereen dat zo.”

“Kandidaat-koper geven een makelaar veel vertrouwen. Je moet weten wat ze zoeken als je hen wil kunnen helpen. En ook verkopers vertrouwen erop dat jij voor hen het onderste uit de kan haalt. Ik wil oproepen: maak toch dat verschil. Dat is wat ik in Blind Gekocht aan Vlaanderen wilde laten zien: er is een goed huis voor iedereen, je moet je alleen omringen met de juiste mensen.” (kba)