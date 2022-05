Hooggeplaatste Russische functionaris bezoekt Marioepol

Het adjunct-hoofd van het Russische Presidentiële Bureau Sergej Kiriejenko heeft de Oekraïense havenstad Marioepol bezocht. Dat heeft Denis Poesjilin, de leider van de separatisten in Donetsk, woensdag op Telegram geschreven.

De voormalige Russische premier Kiriejenko staat voor het Kremlin in voor de Russische binnenlandse politiek.

In Marioepol zou Kiriejenko de Illichstaalfabriek en de haven bezocht hebben.

Kiriejenko en Andrej Toertsjak, de secretaris-generaal van regeringspartij Verenigd Rusland, bezochten ook Volnovacha.

Het bezoek van Kiriejenko werd door de leider van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk gezien als symbool “dat Rusland voor altijd naar hier teruggekeerd is”. Net voor de inval van Oekraïne erkende Rusland de onafhankelijkheid van de Volksrepublieken Donetsk en Loehansk.

Volgens het Oekraïense hoofddirectoraat voor militaire inlichtingen (GOER) is het plaatsvervangende hoofd van de Russische administratie aangekomen in Marioepol om een militaire parade op 9 mei voor te bereiden. “Marioepol zal een centrum van de Russische festiviteiten worden. De belangrijkste lanen van de stad worden ontruimd, puin en lichamen van doden worden verwijderd evenals niet-ontplofte munitie”, aldus de GOER in een verklaring op Telegram.

De Russische kijkers zullen verslagen te zien krijgen over de “vreugde” van de inwoners over de komst van de Russen in de stad, voegde de GOER er nog aan toe, verwijzend naar de “grootscheepse propagandacampagne” van het Kremlin.