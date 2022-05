Koopkracht boven alles: Vlaming eist lagere prijzen

Bijna de helft van de Vlamingen vindt de stijgende prijzen maatschappelijk probleem nummer één. Als er al iets is waarover consensus bestaat, dan is het dat de energieprijzen naar beneden moeten. Slechts 6 procent van de Vlamingen vindt van niet. Dat blijkt uit De Stemming, een bevraging bij zowat 2.000 Vlamingen die de Universiteit Antwerpen en de VUB uitvoerden in opdracht­ van De standaard en VRT nieuws.

De bevraging gebeurde in de laatste twee weken van maart en startte vlak na de beslissing van de regering-De Croo om de btw op gas en elektriciteit tot eind september te verlagen naar 6 procent. Een logische beslissing oordelen veel Vlamingen, zelfs al gaat dat ten koste van de publieke financiën. Een derde (36 procent) van de ondervraagden heeft er geen probleem mee dat het begrotings­tekort zo nog groter wordt. Nog eens 37 procent vindt dat de kosten moeten worden gecompenseerd door besparingen op de overheidsuitgaven. Slechts 12 procent steunt het idee van hogere belastingen op inkomen ter compensatie.

Uit De Stemming blijkt ook dat 59 procent van de ondervraagden positief staat tegenover de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan is dat vandaag de dag veel minder: telkens 29 procent. Bijna de helft van de Vlamingen is gewonnen voor een boycot van olie en gas uit Rusland, als maatregel tegen de Russische invasie in Oekraïne. Een derde steunt het idee om Belgische grondtroepen naar Oekraïne te sturen.