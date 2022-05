TikTok gaat winst uit advertenties delen met makers van video’s, maar niet iedereen komt in aanmerking

TikTok is vandaag vooral bij jongeren het populairste sociale medium geworden. Maar wat het nog niet heeft, is een verdienmodel voor content creators die hun dansjes en andere ongein erop posten. Daar komt in juni verandering in, staat te lezen in een blogpost van het bedrijf achter TikTok.

Wie 100.000 of meer volgers heeft op TikTok, zal gebruik kunnen maken van de nieuwe dienst die het sociale medium eerst in de VS - en elders later - gaat lanceren. TikTok Pulse gaat het mogelijk maken om advertentie-inkomsten te krijgen voor de video’s die je deelt op het platform. Zoals dat ook al op YouTube het geval is. 50 procent van de inkomsten die een advertentie bij een video opbrengt, zal gedeeld worden met de maker als dat iemand is die in aanmerking komt voor Pulse.