Niet gespeeld, maar niet vergeten: Real-spelers betrekken geblesseerde Eden Hazard (en zijn zoontjes) bij viering

Terwijl Courtois zich ontpopte tot man van de match met enkele knappe parades, keek Hazard vanuit de VIP-box toe hoe De Koninklijk tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne een 0-1 achterstand na verlengingen omzette in een 3-1 overwinning.

Hazard is opnieuw op de sukkel met zijn kuit en speelde midden februari zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Real (thuis tegen Alaves). Door de opmars van Vinicius en Rodrygo, en de potentiële komst van Kylian Mbappé, wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van de Rode Duivel. Maar geliefd binnen de ploeg is Hazard nog steeds. Dat blijkt uit beelden van na de match tegen Man City, waar hij geknuffeld wordt door jonkies Rodrygo en Edouard Camavinga.

Rodrygo, die de wedstrijd naar verlengingen deed gaan met doelpunten in de 90ste en 91ste minuut, is een enorme fan van Hazard. Na het behalen van de titel had hij nog een foto de wereld ingestuurd met zijn “idool”. “Vroeger had ik hem op de achtergrond van mijn gsm staan”, aldus de Braziliaan.

Hazard zat niet alleen in zijn VIP-box, hij had namelijk zijn gezin bij. Na de Madrileense triomf nam hij zijn zoontjes dan ook mee de kleedkamer in. En die mochten meevieren met de sterren.

