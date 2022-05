Oekraïne meldt nieuwe aanvallen op Azovstal-fabriek ondanks staakt-het-vuren: “Hevige en bloedige gevechten”

Russische troepen hebben opnieuw geprobeerd om de staalfabriek Azovstal in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol te bestormen. Dat zegt de Oekraïense generale staf donderdagmorgen. “Met ondersteuning van de luchtmacht heeft de tegenstander zijn aanval hernomen, met als doel de fabriekssite onder zijn controle te brengen”, luidt het. Een achtergebleven soldaat heeft het over “hevige en bloedige gevechten”.

Op de site van de staalfabriek hebben de laatste overgebleven Oekraïense strijders zich verschanst. Met hen zouden ook ongeveer 200 burgers zijn ingesloten, die daar hun toevlucht hebben gezocht. Voor de komende dagen heeft Rusland een dagelijkse, tot enkele uren beperkte wapenstilstand aangekondigd, zodat de burgers zich in veiligheid zouden kunnen brengen.

LEES OOK. Ze leveren niet alleen wapens: de ‘geheime oorlog’ die de VS in Oekraïne voert

Verstoord

En toch werd dat staakt-het-vuren donderdagochtend al verstoord. Dat zegt de generale staf van het Oekraïense leger. Ook Petro Andrioesjenko, adviseur van de burgemeester van Marioepol, meldt dat. “Als er een hel op aarde is, dan bevindt die zich in de Azovstal-site”, zegt hij. “Er wordt non stop aangevallen en geschoten, zelfs ’s nachts.”

Ook volgens Denis Prokopenko, commandant van het Azov-bataljon, zijn de Russische troepen in de fabriekssite binnengedrongen. “Twee dagen al dringt de vijand binnen in de fabriek. Er zijn hevige en bloederige gevechten”, zegt hij. Prokopenko zegt fier te zijn op zijn soldaten. “Ze leveren bovenmenselijke prestaties om de slachtpartij van de vijand te beperken. De situatie is extreem moeilijk, maar we doen wat we kunnen en blijven ons verdedigen.”

De uitspraken van de Oekraïense generale staf zijn niet onafhankelijk te controleren.

Een beeld vanuit de lucht van een mogelijke aanval op de Azovstal-fabriek. — © via REUTERS

LEES OOK. Zal Poetin nu wel of niet de oorlog verklaren op 9 mei? En waarom is de gelekte ‘einddatum’ van de gevechten slecht nieuws voor Oekraïne?

Nog spanningen

De situatie blijft ook gespannen op andere plekken aan het front in de Donbas. In Donetsk zouden de Oekraïense troepen zwaar bestookt worden met artillerie en vanuit de lucht. Het Russische leger probeert opnieuw aanvallen te lanceren op de steden Liman, Popasna en Severodonetsk, maar volgens Kiev konden de Oekraïners die aanvallen afslaan.

De Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek meldde eerder vandaag dat woensdag 344 mensen gered zijn uit Marioepol. Dat bevestigde ook president Zelenski in een toespraak. De vrouwen, kinderen en oudere personen zijn gezond en wel in Zaporizja aangekomen. “Dat is weer een kleine overwinning voor ons”, klonk het. Veresjtsjoek bedankte het Internationale Rode Kruis en de Verenigde Naties voor hun hulp. Het is niet duidelijk hoeveel burgers uit de omsingelde staalfabriek Azovstal konden worden geëvacueerd.

Het Russische leger heeft aangekondigd ook donderdag, vrijdag en zaterdag humanitaire corridors te organiseren om burgers te evacueren. Er zouden volgens schattingen nog zowat 200 burgers in de belegerde fabriek schuilen.

LEES OOK. “Wachten op groot offensief”, maar ondertussen weet Oekraïne op sommige plaatsen weer gebied te heroveren