Schrik niet als je straks een bus of tram hoort ‘praten’: opmerkelijke ingreep moet openbaar vervoer “toegankelijker maken”

Bijna de helft van de haltes van de MIVB worden bediend door meerdere tram- of buslijnen. Voor de meeste reizigers is dat geen probleem, maar wel voor mensen met een visuele handicap, en ook voor wie niet kan lezen of dyslexie heeft. Het is onmogelijk of zeer moeilijk om te weten of de bus of tram die net gestopt is, de bus of tram is die zij moeten nemen.

Aan buitenkant

Om de verplaatsingen met het openbaar vervoer te vergemakkelijken voor slechtzienden of mensen die moeite hebben met het lezen van cijfers, installeerde de MIVB aan de buitenkant van haar nieuwste bussen en trams een systeem met audio-aankondiging.

Luidsprekers aan de buitenkant van het voertuig geven informatie over het lijnnummer en de bestemming wanneer het voertuig bij een halte aankomt en zijn deuren opent. Dankzij dit systeem weten de reizigers die aan de halte wachten welk voertuig zojuist is gestopt, ongeacht of de halte door meerdere lijnen wordt bediend. Dat is essentiële informatie voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor reizigers die afgeleid zijn of niet gewend zijn met het openbaar vervoer te reizen en er zeker van willen zijn dat zij in het juiste voertuig stappen.

Stap voorwaarts

“Wij verwelkomen deze nieuwe uitrusting als een echte stap voorwaarts op het gebied van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer”, vertelt Mathieu Angelo, directeur van het Collectif d'Accès Wallonie Bruxelles (CAWaB).

De MIVB rust alle recente bussen en trams uit met deze audio-aankondigingen. Het volume van de aankondigingen is zo ingesteld dat het lager is dan het omgevingsgeluid van het verkeer, maar toch hoorbaar blijft voor de gebruikers.