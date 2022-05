Meer dan 100.000 sollicitanten bij federale overheid in 2021

Meer dan 100.000 mensen hebben in 2021 voor een job bij de federale overheid gesolliciteerd. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). “Nog nooit eerder was de federale overheid als werkgever zo populair”, reageert vicepremier en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

De federale overheid schreef vorig jaar 7.308 vacatures uit. Die trokken alles samen 104.163 sollicitanten aan. Dat is iets meer dan in het coronajaar 2020, toen 102.432 sollicitanten bij de federale overheid aanklopten. Toen waren er 6.014 openstaande vacatures.

“Waarom kandidaten geïnteresseerd zijn in de vele vacatures bij de federale overheid? Op jobbeurzen horen we steevast dat de maatschappelijke meerwaarde van de job hét argument is om te solliciteren”, reageert Ben Smeets, directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling bij de FOD BOSA. “Dat zien we ook in de cijfers. Callcenteragents, traditioneel een knelpuntberoep, geraken vlot ingevuld voor de dienst 101/112. Daarnaast trekken ook de jobinhoud en de werkzekerheid aan.”

“Nog nooit eerder was de federale overheid als werkgever zo populair. We speelden een cruciale en zichtbare rol tijdens de coronacrisis en winnen nu ook aan aantrekkingskracht bij werkzoekenden”, zegt een tevreden minister De Sutter. “Dat verheugt me, want werken voor de overheid betekent het algemeen belang vooropstellen en mee je schouders zetten onder onze samenleving.”

Meer vrouwen dan mannen

Achter de cijfers gaan een aantal opvallende verschillen schuil. 44 procent van de kandidaten was man, 56 procent vrouw en 150 kandidaten identificeerden zich met X. De jobs bij de federale overheid trekken ook vooral Franstalige kandidaten aan. 68.160 kandidaten (65,4%) spraken Frans, 35.849 (34,4%) Nederlands en 154 (0,01%) Duits.

In totaal werden 62.764 kandidaten getest, van wie er 18.011 slaagden (29%).