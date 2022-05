Alweer een “collectieve kramp” voor topcoach Pep Guardiola: wordt ‘peppen’ of ‘verpeppen’ een nieuw werkwoord in het voetbal?

LEES OOK. Pep Guardiola enorm teleurgesteld na uitschakeling in de Champions League: “We hadden de partij onder controle...”

Een kwartier voor tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Manchester City. Riyad Mahrez had nbet de 0-1 gescoord op bezoek bij Real Madrid, dat nog geen enkele bal tussen de palen had gekregen. Maar invaller Rodrygo scoorde in de 90ste en 91ste minuut voor De Koninklijke, waarna Karim Benzema het afmaakte in verlengingen: 3-1.

Guardiola kon het nauwelijks geloven want het was niet de eerste keer dat zijn team in de Champions League op korte tijd verschillende tegengoals slikt en zo uitgeschakeld wordt. Bij The Independent visten ze uit dat het al de achtste keer (op elf uitschakelingen) was dat een ploeg van de Catalaanse topcoach als een pudding in elkaar stuikt.

2010: twee tegengoals in 13 minuten tegen Inter (halve finale)

2014: drie tegengoals in 18 minuten tegen Bayern (halve finale)

2015: drie tegengoals in 17 minuten tegen Barcelona (halve finale)

2017: twee tegengoals in 8 minuten tegen Monaco (1/8ste finale)

2018: drie tegengoals in 19 minuten tegen Liverpool (kwartfinale)

2019: twee tegengoals in 3 minuten tegen Tottenham (kwartfinale)

2020: twee tegengoals in 8 minuten tegen Lyon (kwartfinale)

2022: drie tegengoals in zes minuten tegen Real Madrid (halve finale)

Voetbaljournalist Bart Lagae (De Standaard) deed op Twitter alvast een voorstel tot de vorming van een nieuwe werkwoord: ‘peppen of ‘verpeppen’: “Een collectieve kramp in de verdediging en wedstrijdorganisatie in money time.”