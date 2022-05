Queen gaat niet naar Garden Parties in Buckingham Palace vanwege gezondheid

De Britse Queen Elizabeth (96) zal op geen van de vier Garden Parties in Buckingham Palace aanwezig zijn. Die worden voor het eerst sinds 2019 weer georganiseerd, maar een uur rechtstaan is voor de 96-jarige koningin erg moeilijk. De bezorgdheid over haar gezondheid neemt toe.

Het moest vier keer een groot feest worden, de Garden Parties in Buckingham Palace op 11, 18 en 25 mei en 29 juni in Buckingham Palace. Voor het eerst sinds 2019 zouden die georganiseerd worden, omdat het coronavirus de voorbije twee jaar roet in het eten gooide, en zoals steeds met als doel om mensen die goed doen voor het Verenigd Koninkrijk in de bloemetjes zetten.

Maar voor de Britse Queen Elizabeth is het nu haar eigen gezondheid die haar dwarsboomt. Buckingham Palace laat weten dat de 96-jarige koningin op geen van de vier feestjes aanwezig zal zijn. Zij sukkelde de voorbije maanden al meermaals met haar gezondheid, en op die feestjes zou ze minstens een uur lang moeten rechtstaan en rondlopen. Dat is op dit moment niet mogelijk. Het doet de bezorgdheid om de gezondheid van de vorstin alleen maar groeien.

De feestjes zullen wel doorgaan. De koningin zal zich laten vertegenwoordigen door andere leden van het Britse koningshuis.