Sciensano helpt medicijn tegen antibioticaresistentie te ontwikkelen in strijd tegen tuberculose

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, heeft in samenwerking met een team onderzoekers uit het Franse Rijsel een nieuw soort geneesmiddel ontwikkeld in de strijd tegen tuberculose. Ethionamide is een van de medicijnen waarmee de ziekte bestrijd wordt, maar vaak is de bacterie daartegen al resistent. Het nieuwe middel, SMARt-751, kan die resistentie uitschakelen.

Ethionamide is een pro-antibioticum dat tuberculose kan bestrijden, maar het wordt pas actief wanneer het kan binnendringen in de bacterie die de ziekte veroorzaakt. Resistentie van de tuberculosebacterie tegen dit soort antibiotica staat de genezing van de ziekte dus in de weg. Het medicijn dat Sciensano en de Franse onderzoekers ontwikkelden, zorgt ervoor dat de weerstand van de tuberculosebacterie tegen het geneesmiddel ethionamide verdwijnt, waardoor de bacterie opnieuw gevoelig wordt voor behandeling.

“Tijdens de tests is de combinatie van SMARt-751 met ethionamide efficiënt gebleken voor de behandeling van muizen besmet met tuberculosebacillen die ongevoelig waren geworden voor het antibioticum”, zegt Vanessa Mathys, verantwoordelijke van het “nationaal referentiecentrum voor Mycobacteriën” van Sciensano. “De studie opent nieuwe en veelbelovende perspectieven in de strijd tegen antibioticaresistentie.”

Bacteriële ziekte

Tuberculose is een bacteriële ziekte die wordt veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis. De ziekte wordt overgedragen via de lucht en treft hoofdzakelijk de longen.

De toenemende resistentie van de tuberculosebacterie tegen de antibiotica is zorgwekkend. De behandeling van tuberculose bestaat uit een combinatie van meerdere antibiotica over zes maanden, maar zo’n vijf procent van de tuberculosegevallen die in 2019 wereldwijd werden vastgesteld, bleek resistent te zijn tegen meerdere van de gebruikte antibiotica. De ontwikkeling van een geneesmiddel dat deze resistentie tegenwerkt, is dus goed nieuws.