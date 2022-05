Woonkredieten vestigen record in eerste kwartaal

De banken hebben in de eerste drie maanden van 2022 bijna 68.000 hypothecaire leningen toegekend, voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning. In bedrag - meer dan 11 miljard euro - gaat het om een record voor een eerste kwartaal, zo meldt de Beroepsvereniging van het Krediet donderdag. Maar de piek is mogelijk stilaan bereikt, want het aantal nieuwe aanvragen is aan het dalen.