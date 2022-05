Niet-uitgevoerde werkstraf kan doodrijder van Tibau (18) straks zuur opbreken: “Het zijn grote rampen daar op de rechtbank”

Turnhout/Lille/Kasterlee

Er komt nog een staartje aan de zaak van Ruben B. (22) uit Turnhout, de bestuurder die in dronken toestand de dood van Tibau Verelst (18) uit Kasterlee veroorzaakte. De correctionele rechtbank in Turnhout besliste om de debatten te heropenen om meer opheldering te krijgen over een niet-uitgevoerde werkstraf. “Het is heel jammer dat het weer wat langer duurt”, reageert Steve Verelst, de vader van Tibau.