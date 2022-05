Vakbonden van Vlaams overheidspersoneel voeren actie in Brussel

De vakbonden van het Vlaamse overheidspersoneel hebben donderdagochtend actie gevoerd aan het Consciencegebouw van de Vlaamse regering in Brussel. De actie komt er nadat de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord eerder waren afsprongen. “Nog nooit hebben wij zo’n gebrek aan respect voor het syndicaal overleg gezien”, zeggen ACV en ACOD Openbare Diensten en VSOA Vlaamse overheid.

Op 25 april zaten de vakbonden en vertegenwoordigers van de Vlaamse regering voor het eerst samen om afspraken te maken over het sectoraal akkoord. En dat leverde niet het verhoopte succes op. De Vlaamse regering wil deze legislatuur geen geld voorzien voor het sectoraal akkoord om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te verbeteren, zeggen de bonden. “De druppel die de emmer doet barsten”, voegen ze daar aan toe. Het symbool van de actie donderdag was dan ook een emmer.

Er zit al langer een haar in de boter in de relatie tussen de vakbonden van het overheidspersoneel en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). In maart spraken de vakorganisaties in een brief aan de Vlaamse regering niet alleen van een “vertrouwensbreuk” met minister Somers, maar werd meteen ook een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend.

“In plaats van het vertrouwen te herstellen, wordt het wantrouwen in deze regering alsmaar groter”, verwijzen de vakbonden naar het afspringen van de onderhandelingen van het sectoraal akkoord.

Ze vragen dan ook een koopkrachtverhoging, een stop op de personeelsverlaging en respect voor de rechten van het personeel. “Wij zeggen nee tegen de koppenbesparingen, nee tegen de dure uitbestedingen, nee tegen het afbouwen van onze rechten en vooral nee tegen deze manier van samenwerken.”

Voor de actie donderdag zaten de vakbonden samen met de afgevaardigden om een actieplan uit te werken. Welke acties daar concreet zullen opstaan, is nog niet duidelijk, maar de bonden willen onder meer langsgaan bij minister Somers.

Bij het kabinet van minister Somers luidt het donderdag dat “onze deur openstond en -staat voor verder overleg”.