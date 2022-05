Raphael Holzhauser neemt afscheid van Beerschot: “Bedankt voor alles”

Het seizoen van Beerschot zit er sinds vandaag eindelijk helemaal op. De spelers aten vanochtend een laatste keer samen in het stadion en maakten hun lockers leeg. De meeste spelers vertrekken de komende dagen op vakantie. Holzhauser zal na die vakantie niet terugkeren naar het Kiel. Hij verlaat Beerschot transfervrij dankzij een degradatieclausule in zijn contract. Eerder maakte ook Joren Dom gebruik van die clausule, hij tekende voor twee seizoenen bij OH Leuven. Holzhauser heeft wel nog geen aangetekende brief naar Beerschot verstuurd waardoor hij technisch gezien nog steeds een speler van de club is. Zodra Beerschot die brief heeft ontvangen is de 29-jarige Oostenrijker transfervrij. OH Leuven heeft hem al een concreet contractvoorstel gedaan. Voorlopig blijft het afwachten of hij daarop zal ingaan.

Op zijn Instagramaccount nam Holzie afscheid van Beerschot. “98 wedstrijden, 60 goals (27 goals en 33 assists). Na drie jaar eindigt dit mooie hoofdstuk voor mij. Ik zal altijd met warme herinneringen op mijn periode bij deze speciale club terugblikken. Ik dank alle coaches, het team achter het team (de medische staf, red.), de supporters en al mijn ploegmaats. Bedankt voor alles. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst.”