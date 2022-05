Premier De Croo vraagt onderhoud met Iraanse president over lot van ter dood veroordeelde VUB-docent Djalali

Premier Alexander De Croo heeft een aantal weken geleden een gesprek aangevraagd met de Iraanse president Ebrahim Raisi. Hij zal daarbij nog meer dan hij al van plan was het lot van de Zweeds-Iraanse VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali aankaarten, zei hij donderdag in de Kamer.

Het Iraanse staatspersagetnschap ISNA berichtte woensdag dat Iran de executie van Djalali ten laatste op 21 mei uitvoert. De Zweeds-Iraanse arts en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel werd in 2016 in zijn geboorteland aangehouden op verdenking van spionage. Hij werd een jaar later ter dood veroordeeld, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces.

Dat Iran nu laat weten dat de executie van Djalali binnenkort wordt uitgevoerd, is wellicht geen toeval. Het hof van beroep in Antwerpen buigt zich donderdag over de zaak van drie Iraanse terreurverdachten, die hier werden veroordeeld. Teheran suggereerde eerder al dat ze Djalali willen ruilen tegen een vierde verdachte, die zijn beroep introk.

De Croo wil onderhoud

Premier Alexander De Croo, die donderdag in de Kamer vragen van Maggie De Block (Open VLD) en Ellen Samyn (Vlaams Belang) over de situatie van Djalali kreeg, beklemtoont dat rechters in ons land onafhankelijk oordelen, “hoe delicaat het dossier ook is”. Hij benadrukte ook dat het nieuws van het Iraanse persbureau voorlopig niet bevestigd is, noch door Buitenlandse Zaken, noch door de advocaat van Djalali, noch door de Zweedse regering.

Dat neemt niet weg dat ons land “bijzonder bezorgd” is over het lot van Djalali, zei de premier. De situatie wordt al jaren van nabij opgevolgd en dat is ook nu het geval. Zo heeft de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken vandaag/donderdag contact opgenomen met de Iraanse ambassade om opnieuw aan te dringen op duidelijkheid en om het Belgische verzet tegen het uitvoeren van de executie nog eens duidelijk te maken. Daarnaast heeft ons land de Europese dienst voor extern optreden gevraagd om de zaak-Djalali aan te kaarten tijdens een gepland bezoek aan Teheran volgende week.

Tot slot heeft De Croo enkele weken geleden een gesprek aangevraagd met de Iraanse president Ebrahim Raisi. Hij zal de situatie van de Iraans-Zweedse dokter nog meer benadrukken dan hij al van plan was, zei hij.

Brief

De voorzitsters van de Kamer en de Senaat zullen samen een brief ondertekenen om het lot van Djalali aan te kaarten, zei Kamervoorzitster Eliane Tillieux donderdag bij aanvang van de zitting. N-VA-fractieleider Peter De Roover drong aan op een signaal vanuit het parlement, los van de regering. In het Vlaams Parlement werd gisteren/woensdag unaniem een resolutie goedgekeurd waarin het halfrond zich verzet tegen de dreigende executie van Djalali.