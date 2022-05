Vliegtuig moet onverwachts rechtsomkeer maken, omdat copiloot opleiding nog niet voltooid had

Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic is maandag kort na het opstijgen moeten terugkeren naar Heathrow omdat bleek dat de piloot zijn laatste vliegtest niet volbracht had.

De Airbus A330 hing al bijna 40 minuten in de lucht en was onderweg naar New York afgelopen maandag toen de piloten aan boord realiseerden dat de copiloot niet voldeed aan de vereisten van Virgin Atlantic.

De man in kwestie was volledig in orde met zijn papieren volgens de Britse luchtvaartregels, maar hij had een laatste vliegtest niet voltooid. En die is volgens het intern reglement van Virgin Atlantic wel noodzakelijk. Een bijkomend probleem was dat de kapitein aan boord officieel geen opleidingen mag geven en de piloten zo dus niet in orde waren.

In de cockpit kwamen ze daar pas achter toen het vliegtuig al boven Ierland hing. De enige optie was terugkeren. Anderhalf uur na opstijgen stond het toestel opnieuw aan de grond in Londen. Er werd een vervanging gezocht en het vliegtuig kon opnieuw opstijgen.

Een woordvoerder van Virgin Atlantic reageerde: “Als gevolg van een fout in het dienstrooster keerde vlucht VS3 van Londen Heathrow naar New York-JFK op maandag 2 mei kort na het opstijgen terug naar Heathrow. De gekwalificeerde copiloot, die naast een ervaren gezagvoerder vloog, werd vervangen door een nieuwe piloot om de volledige naleving van Virgin Atlantic’s trainingsprotocollen te garanderen, die de industrienormen overtreffen. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak voor onze klanten, die twee uur en 40 minuten later dan gepland aankwamen als gevolg van de bemanningswissel.”

(sgg)