Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) moet geblesseerd afhaken voor duel tegen ex-club FC Keulen

VfL Wolfsburg kan komend weekend in het competitieduel tegen FC Keulen, op de voorlaatste speeldag in de Bundesliga, niet rekenen op Sebastiaan Bornauw. De 23-jarige verdediger staat aan de kant met een kneuzing aan de rug.

Vorige zaterdag miste Bornauw het duel met VfB Stuttgart (1-1), nadat hij zich in de laatste training voor die partij had geblesseerd aan de rug. Begin 2021 sukkelde Bornauw al eens met de rug. Hij moest toen in februari geopereerd worden aan de wervelkolom. De ingreep kon echter in eerste instantie niet doorgaan vanwege een allergische reactie bij de verdoving. Hij kroop toen door het oog van de naald en moest 24 uur in coma gehouden worden. Bij een tweede poging verliep de operatie wel volgens plan.

Het duel met 1. FC Keulen is een bijzondere wedstrijd voor Bornauw. Van 2019 tot 2021 verdedigde hij de kleuren van de club uit Noordrijn-Westfalen, waarna hij de overstap maakte naar Wolfsburg. Voordien kwam hij in België uit voor Anderlecht.

Dit seizoen speelde Bornauw tot dusver 30 wedstrijden bij de Wolven. Daarin scoorde hij één keer. Met nog twee speeldagen voor de boeg is Wolfsburg dertiende in de Bundesliga met 38 punten.