Eén dode en 5.000 ziekenhuisopnames door zandstorm in Irak

Bij een zandstorm in Irak is één persoon om het leven gekomen, 5.000 anderen zijn met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis beland. Dat meldt het Iraakse ministerie van Volksgezondheid.

Het zijn voornamelijk mensen met een onderliggende longaandoening of ouderen met hartproblemen die in het ziekenhuis belanden, volgens het ministerie. Het merendeel van de patiënten zou het ziekenhuis ondertussen al verlaten hebben.

De zandstorm teistert al weken zeven Iraakse provincies, waaronder de hoofdstad Bagdad en het halfwoestijngebied Al-Anbar, waar de inwoners het zand in hun woningen zien binnensijpelen. In Al-Anbar en de provincie Kirkuk hebben de gezondheidsautoriteiten de inwoners opgeroepen om hun huizen niet te verlaten. De luchthavens in Bagdad en Koerdistan waren de laatste weken genoodzaakt om enkele vluchten kort op te schorten.

Naar verwachting zullen de zandstormen alleen maar toenemen de komende jaren. In de komende twee decennia worden 272 stoffige dagen verwacht en tegen 2050 zal de drempel van 300 dagen bereikt worden. Dat zei Issa al-Fayyad van het Iraakse ministerie van Milieu in april. Irak is een van de vijf landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering en woestijnvorming.

