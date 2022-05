HET PUNT VAN VAN IMPE: “’Fuck de zijlijn’, schreef Kristof Calvo ooit. Waarom blijft hij er nu dan staan?”

Vier duo’s hebben zich kandidaat gesteld om Meyrem Almaci op te volgen als partijvoorzitter van Groen. Opvallend: bekende namen zijn het niet. “Bij Groen lijken ze bang van hun eigen schaduw”, zegt Liesbeth Van Impe. “Ze hebben het nu vooral over de verpakking. Maar het probleem van de partij is veel fundamenteler.”

We kunnen ook niet heen om 9 mei, de doemdatum in het Russisch-Oekraïens conflict, die dichterbij komt. Wat kunnen we op die dag verwachten? Hoe moet het daarna verder? En kan Europa pragmatisch blijven, of moet het meer de oorlogstrom laten luiden zoals de VS en Groot-Brittannië?

Ah, en voor de gelukkigen die niet op Twitter zitten: Tom Van Grieken heeft zich deze week druk gemaakt in… het pleisteraanbod van Hansaplast. Waarom? Dat hoor je in deze aflevering van Het Punt van Van Impe.