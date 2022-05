In Duitsland teruggevonden manuscript van Nostradamus overhandigd aan Italië

Een manuscript in het Latijn van de vermaarde Franse astroloog Nostradamus dat jaren terug in Italië was verdwenen, is teruggegeven aan de Romeinse bibliotheek waartoe het behoorde. Dat meldt de Italiaanse politie donderdag. Het manuscript zou op een veiling in Duitsland worden aangeboden, maar de autoriteiten konden die verkoop blokkeren.