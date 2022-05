Pro-Russische Oekraïense blogger opgepakt in Spanje

De Oekraïense pro-Russische blogger Anatoli Sjari is donderdag opgepakt in Spanje. Dat meldt de Spaanse politie. Oekraïene beschuldigt hem van “hoogverraad”.

Er was een internationaal aanhoudingsbevel tegen Sjari uitgeschreven. Hij werd opgepakt in de provincie Tarragona. Sjari werd verhoord en onder voorwaarden vrijgelaten, klinkt het. Zo mag hij het Spaanse grondgebied niet verlaten, en is zijn paspoort ingetrokken. Hij zal zich ook twee keer per maand moeten melden bij de rechtbank.

De Oekraïense autoriteiten vragen om Sjari uit te leveren. Ze noemen hem een propagandist, en beschuldigen hem van “misdrijven van hoogverraad en aanzetten tot haat”.

De blogger heeft bijna drie miljoen volgers op zijn YouTube-kanaal, en heeft ook een eigen nieuwssite. Sinds 2014 is Sjari steeds pro-Russischer geworden. Hij is kritisch over de Maidan-revolutie en de oorlog tegen pro-Russische separatisten in de Donbas.

In 2019 richtte Sjari een politieke partij op, de ‘Partij van Sjari’. Die haalde bij de vorige parlementsverkiezingen in Oekraïne 2,2 procent van de stemmen. De partij had geen leden in het parlement, maar wist het jaar daarop wel verschillende posities in lokale besturen binnen te halen. Net zoals andere pro-Russische partijen werd de ‘Partij van Sjari’ in maart verboden, in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne.