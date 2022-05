Moeder staat terecht voor ondervoeding en verwaarlozing zoontje (2): “Toen Emano stierf, woog hij nog maar 7,6 kilogram”

De feiten dateren van 11 augustus 2020. Toen belde Cindy K. naar de hulpdiensten met de melding dat haar zoontje niet meer bewoog. De MUG-arts kon alleen maar de dood van het kind vaststellen. “Uit het onderzoek bleek dat de moeder haar zoontje Emano de avond voordien omstreeks 18 uur in zijn bedje had gelegd en pas 22 uur later, om 16 uur in de namiddag een eerste keer ging kijken naar het kind. Emano bleek paarse vlekjes op de huid en in de ogen te hebben en niet meer te bewegen”, zei openbaar aanklager Nele Poelmans.

“Daarnaast bleek het in de kamer van het kind 31,5 graden warm te zijn en stond het raam niet open. Volgens de wetsdokter was er bij Emano sprake van een acute en chronische ondervoeding, uitdroging en verwaarlozing. Daarnaast zat zijn pamper vol met uitwerpselen en urine. De jongen woog op het moment van zijn dood amper 7,6 kilogram, dat is het gewicht van een baby van zes maanden oud.” (Lees verder onder de foto)

Beklaagde Cindy K. — © rr

Vuile pampers

Het Openbaar Ministerie stond ook stil bij de rommel die in het appartement van Cindy K. werd aangetroffen. “In de kamer van Emano lagen alleen maar dekens, geen matras. In het hele appartement lagen kledingstukken, speelgoed, etensresten en zelfs vuile pampers op de grond. Op de vraag waarom de moeder pas na 22 uur een eerste keer naar haar zoon ging kijken, antwoordde ze tijdens haar verhoor dat ze hem vooral wou laten rusten omdat hij moe was en daags voordien niet veel had gegeten.”

De aanklager onderstreepte dat Cindy K. enorm nalatig was geweest en verantwoordelijk was voor de dood van Emano. Ze eiste vier jaar voorwaardelijke celstraf tegen de 24-jarige Mechelse.

Problemen met gewicht

Advocate Liesbeth De Vleeschouwer stond K. bij en benadrukte dat haar cliënte Emano nooit doelbewust voeding heeft ontzegd. “Er is zeker geen sprake van een opzettelijk karakter. Maar Emano had een probleem met zijn gewicht. Mevrouw K. had zelfs al contact gezocht met een pediater en die had haar de raad gegeven om de jongen groeimelk te geven”, klonk het. “Dat ze pas na 22 uur naar Emano ging kijken, was fout van haar. Ze beseft heel goed dat ze veel eerder had moeten gaan kijken. En het raam had ze bewust gesloten omdat ze wou vermijden dat er muggen zouden binnenvliegen.” (Lees verder onder de foto)

Advocate Liesbeth De Vleeschouwer — © Theo Derkinderen

De verdediging las tijdens het proces nog voor uit verklaringen van buren. “Er is sprake van een vrolijk, verzorgd jongetje. Ze zagen Cindy vaak met Emano een wandelingetje maken en sommigen zagen de jongen echt als een energiek kind.”

Moeilijk

“Cindy heeft de zwaarste straf al gekregen. Ze is Emano voorgoed kwijt. En daar heeft ze het enorm moeilijk mee. Ze heeft de dood van haar zoontje niet gewild. Daarnaast heeft ze nood aan begeleiding op veel vlakken. Dat is belangrijk voor haar toekomst. Daarom vragen wij om een autonome probatiestraf of een probatie-opschorting op te leggen. Zodat haar toekomst niet gehypothekeerd wordt door een strafblad.”

De rechtbank velt een vonnis op 2 juni.