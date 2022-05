Stijgend aantal coronabesmettingen in Afrika, maar aantal overlijdens daalt

“Terwijl het aantal besmettingen stijgt, daalt het aantal dodelijke slachtoffers”, zei plaatsvervangend hoofd van de Africa CDC, Ahmed Ogwell, donderdag na het vergelijken van de wekelijkse coronacijfers. Vooral Zuid-Afrika blijkt verantwoordelijk te zijn voor de stijging van 38 procent. Het aantal sterfgevallen daalde over dezelfde periode met 59 procent.

Sinds het begin van de pandemie zijn op heel het Afrikaans continent 11,4 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Het dodental staat er op 252.000. Volgens deskundigen ligt het aantal gevallen op het continent waarschijnlijk veel hoger.

Slechts 17 procent van de Afrikaanse bevolking is volledig tegen het coronavirus gevaccineerd. Er werden 784 miljoen vaccindoses aangeschaft voor een bevolking van 1,3 miljard. Ogwell roept op tot de aankoop van meer vaccins voor het continent.

Volgens Ogwell bevinden elf Afrikaanse landen zich momenteel in een vijfde besmettingsgolf, het eiland Mauritius zelfs in zijn zesde golf. “De trend is dat de meerderheid van de landen die zich in de vijfde golf bevinden, een hoger aantal gevallen hebben dan tijdens de vierde golf,” zei Ogwell. “Positief is dat er minder mensen naar het ziekenhuis moeten en minder mensen hun leven verliezen als gevolg van contact met dit virus.”

Het CDC probeert de krachten van de Afrikaanse landen te bundelen en de maatregelen in de strijd tegen corona op het continent te coördineren.