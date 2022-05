‘Superflik’ Steven De Smet geeft zeven aanbevelingen om hooliganisme in het voetbal aan te pakken: “Willen ze er wel iets aan doen? Zelfs als er een dode valt, ben ik daar niet zeker van”

29 mei 1985 staat in het geheugen van Steven De Smet gegrift. De voormalige hoofdcommissaris van de Gentse politie maakte het Heizeldrama mee als officier en werkte meer dan 40 jaar lang rond hooliganisme. Het was De Smet die mee aan de basis lag bij de invoering van stewards en camera’s in ons voetbal. Nu hij net gepensioneerd is en hooligans weer actueler zijn dan ooit, trekt de Superflik nog eens aan de alarmbel. “De ex-manager van Anderlecht, Michel Verschueren, stond op een bepaald moment eens in de spionkop van paars-wit. Dat werkt veel beter dan al die regels.”