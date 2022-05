Schrijf daar eens iets over

Na de doortocht van een storm zijn er altijd veel bomen en afsluitingen omgewaaid, maar wat wordt gedaan met het hout dat de storm heeft veroorzaakt in (provinciale) bossen? Gaat dat rechtstreeks naar de biomassacentrales? Of wordt het versnipperd? Zijn er ook initiatieven waarbij je gratis de boel kan komen opruimen in ruil voor een pakketje hout?