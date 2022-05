“Aleksandar Mitrovic was als dat kereltje dat op de speelplaats extra stoer wilde doen om erbij te horen, maar ‘Mitroglycerine’ kan altijd de boel doen ontploffen”

Een bekentenis. Boven mijn bureau hangt een foto van mezelf en Aleksandar Mitrovic. Allebei lachen we erg schaapachtig, maar toch hangt dat kiekje bij ons thuis nog omhoog. Veel voetbaljournalisten pronken met hun selfies samen met Ronaldo, Messi of Neymar, maar ik heb dus een foto met Mitrogol. Alsof ik toen al wist dat Mitrovic ooit de recordspits zou worden in de Championship met 43 goals in één seizoen. Niet te stoppen bij Fulham.