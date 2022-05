Pas ingezet op het slagveld en peperdure, hoogtechnologische tank wordt al opgeblazen door Oekraïners

De T-90M is de meest geavanceerde versie van de T-90-tank en bulkt van het zware wapentuig. Het voertuig is bovendien uitgerust met een hoogtechnologisch pantser, dat ontploft als het geraakt wordt om de impact van het projectiel te verminderen. De tank werd vorig jaar op de militaire parade in Moskou voorgesteld maar wordt sinds mei ook ingezet op het slagveld van de oorlog in Oekraïne. Maar nu beweert het Oekraïense leger dat ze er al eentje hebben vernietigd. Op de beelden die ze van de verwoestende aanval verspreiden, is ook te zien hoe Oekraïens vuur een thermobarisch raketsysteem tot puin reduceert. De beelden werden nog niet onafhankelijk geverifieerd, maar worden lustig gedeeld op sociale media om de Oekraïense overwinningen in de verf te zetten.