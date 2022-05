Minstens 450 Rohingya-vluchtelingen gearresteerd in Bangladesh: “We hebben niets verkeerds gedaan”

De arrestaties vonden woensdagavond plaats op het strand van Cox’s Bazar, op de tweede dag van de Eid-al-Fitr-vakantie, aldus een politiewoordvoerder. Onder de gearresteerden waren veel minderjarigen. De woordvoerder voegde nog toe dat de arrestaties plaatsvonden als “veiligheidsmaatregel” in het toeristische gebied, dat bekendstaat als een van de langste stranden ter wereld. “De Rohingya zijn betrokken bij diverse misdaden. Om de veiligheid van de toeristen, die naar Cox’s Bazar komen ter gelegenheid van Eid-al-Fitr, te garanderen werden extra patrouilles uitgevoerd.”

“We zijn hier om plezier te maken. Maar zodra we op het strand aankwamen, hield de politie ons tegen. We hebben niets verkeerds gedaan, we zijn gewoon gaan zitten,” vertelt Mohammad Ibrahim, een van de feestvierders, aan AFP. Volgens zijn vrouw, Samjida (20) was dit hun eerste bezoek aan het strand.

Op de vlucht

Ongeveer 920.000 Rohingya, voornamelijk moslims, zijn uit Myanmar naar Bangladesh gevlucht en mogen de met prikkeldraad omgeven kampen niet verlaten. Maar in die kampen neemt geweld dagelijks toe. De Arakan Rohingya Salvation Army, een groepering die tegen het Myanmarese leger vecht en betrokken zou zijn bij moordpartijen en drugshandel, krijgt daarvan de schuld.

Rezaur Rahman Lenin, mensenrechtenexpert, activist en adviseur voor de Verenigde Naties hekelt de arrestaties: “De Rohingya-jongeren lijden dagelijks onder ontberingen die steeds erger worden. Zij hebben het volste recht om hun geluk te zoeken op het langste strand ter wereld en elders.” Volgens hem illustreren de arrestaties de toenemende onderdrukking van de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.

Volgens de commissaris voor vluchtelingen van Bangladesh zullen de gearresteerden worden teruggebracht naar hun respectievelijke kampen, die zich op ongeveer 40 kilometer van het strand bevinden.