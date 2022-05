“Het was alles wat ik wou, een gesprek met haar alleen”, maar toen er op de deur werd geklopt, wist hij: ze moeten dood

“Ze vroeg me om het niet te doen. Ik zei dat ik geen keuze had. Ik gaf haar nog een kus, ze hield me met haar hand vast en dan heb ik mijn mes in haar hart gestoken.” Op een ijzingwekkende manier heeft Alexander Dean aan de speurders beschreven hoe hij zijn ex-liefje Maïlys om het leven bracht en waarom nadien ook haar grootouders dood moesten.