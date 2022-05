Spaanse inlichtingendienst geeft toe dat ze 18 Catalaanse separatisten afluisterden

De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging had Madrid er vorige week van beschuldigd tussen 2017 en 2020 meer dan 60 separatistische kopstukken te hebben bespioneerd met behulp van de controversiële Pegasus-app. De spionage kwam aan het licht na een rapport van onderzoekers van het Canadese Citizen Lab.

Esteban werd donderdag bijna vier uur lang aan de tand gevoeld over de affaire. De ondervraging vond plaats achter gesloten deuren, maar volgens verschillende commissieleden heeft Esteban erkend dat die spionageactiviteiten inderdaad hebben plaatsgevonden. Volgens Esteban werden wel maar achttien separatisten afgeluisterd, onder wie de regionale minister-president Pere Aragonès. Esteban beklemtoont ook dat haar dienst voor elke tap groen licht had gekregen van justitie, zo schrijft de krant El Pais.

De zaak dreigt de stabiliteit van de regering in Madrid in gevaar te brengen. De linkse minderheidsregering van Sánchez is in het parlement aangewezen op de stemmen van de separatistische partij ERC van Aragonès. Maar die partij dreigt haar steun op te zeggen en eist een intern onderzoek “onder onafhankelijk toezicht”.