Acteur en verpleger Stef Vanlee schreef 112 straffe verhalen over de spoedgevallendienst: “Ik heb gruwelijke dingen gezien, en toch heb ik de mooiste job ter wereld”

Hij is niet alleen ‘Scheel Steventje’ uit de Eén-reeks Dertigers, maar ook dokter Jan Geukens in de VTM-soap Familie. Toeval is dat niet. Want eigenlijk is Stef Vanlee (46)verpleegkundige. Meer bepaald op de spoedafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Al 23 jaar. “Ik heb al veel gezien en veel meegemaakt”, zegt hij. Hij heeft er een boek over geschreven. 112 verhalen, met over en op spoed.